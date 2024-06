Halo su PS5 e non solo: il RUMOR che accende l'estate dei videogiochi

Per gli appassionati di videogiochi l’estate è difficilmente noiosa: e non parliamo solo di lunghe sessioni sotto la compagnia dell’aria condizionata, ma anche di grandi eventi che delineano il futuro prossimo del mercato e spesso anche quello futuro.

L’editoriale pubblicato da The Verge a firma Tom Warren, uno dei giornalisti più vicini all’ambiente Microsoft, fa luce su quelli che potrebbero essere i piani della compagnia per il futuro del marchio Xbox, compresa la possibilità di portare altre esclusive su PlayStation 5 come già accaduto questa primavera con Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded e Pentiment. E c’è un nome grosso: Halo.

Halo può davvero arrivare su PS5? A questo punto non è da escludere

L’editoriale si concentra proprio su quello che internamente sarebbe stato definito come “Project Latitude“, ad identificare quei titoli interni destinati alla piattaforma hardware concorrente, in questo caso PlayStation 5, allo scopo di accrescere i guadagni e la base di utenti installata.

Tastato il terreno con i quattro titoli citati nel secondo paragrafo, adesso viene la volta di capire quali saranno i prossimi, perché in casa Redmond starebbero ragionando in tal senso senza escludere franchise che di fatto hanno fatto la storia Xbox.

E stiamo parlando proprio di Halo, il marchio simbolo, che potrebbe davvero debuttare su PlayStation 5. Non c’è ancora nulla di certo, intendiamoci, ma Tom Warren parla di una nuova remastered del primo storico capitolo per la quale Microsoft starebbe quantomeno valutando l’approdo sulla console rivale.

Valutazioni che riguardano altre esclusive come Age of Empires 2, Age of Mythology, Starfield, DOOM The Dark Ages (sarà annunciato domenica sera) ed Hellblade 2. Un po’ a sorpresa, considerato tutto il discorso, pare siano stati esclusi dalle valutazioni altri titoli in arrivo come Gears 6 (anche questo prossimo all’annuncio), South of Midnight e Fable.

Ribadiamo che quanto detto arriva da un editoriale di The Verge, a cui possiamo concedere tuttavia il beneficio della veridicità delle sue fonti, e soprattutto si tratta ancora di valutazioni. Quindi, non vi è certezza che Master Chief possa davvero portare le sue gesta su PlayStation, scenario una volta a dir poco fantascientifico, ma quantomeno non è una ipotesi da escludere del tutto.