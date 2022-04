Halo, la serie TV: come vedere gratis il primo episodio su YouTube

Abbiamo aspettato tanto prima che potessimo essere certi dell'arrivo della sperata serie TV Halo, ispirata all'omonimo e famoso videogioco che tiene incollati agli schermi moltissimi gamer di tutto il mondo. Finalmente il fatidico momento, per i suoi fan, è arrivato. Addirittura è possibile assistere al primo episodio di questo titolo gratis su YouTube.

Contrariamente a quanto si possa pensare, non è così strano che Paramount+, la casa di questo spettacolo live-action, abbia deciso di fornire un accesso gratuito limitato. L'obiettivo è quello di invogliare gli utenti ad abbonarsi al suo servizio.

Volontà o no di scegliere in futuro Paramount+ per poter assistere a tutta la nuova serie TV di Halo, attualmente la realtà è che il suo primo episodio è già disponibile online sulla piattaforma di YouTube. Quindi il suo contenuto è fruibile a tutti gratuitamente, senza dover spendere un centesimo e senza dover sottoscrivere alcuna iscrizione a pagamento per accedervi.

Purtroppo però dovresti essere negli Stati Uniti, visto che è destinato solo lì. Non disperare, perché se vuoi davvero toglierti questo sfizio e gustarti il primo episodio di Halo gratis, dovrai solamente seguire le nostre istruzioni. In questo modo potrai goderti l'anteprima di questo attesissimo titolo. Ovviamente, sarà necessario affidarsi ai nostri consigli, altrimenti non sarà possibile assistere a quanto pubblicato da pochi giorni su YouTube per i cittadini americani.

Halo: come vedere gratis il primo episodio su YouTube

Halo, la nuova serie TV interpretata da Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, secondo quanto dichiarato da alcuni esperti, non assomiglia agli omonimi videogiochi. Ad aver confermato ciò è stato anche Ash Parrish, giornalista di The Verge e appassionato di questo gioco. Ecco cosa ha scritto in un suo recente articolo proprio in merito al primo episodio di questo nuovo titolo tanto atteso:

Sulla base delle storie di Halo che conosco, penso che la serie di Paramount Plus offra uno sguardo molto più avvincente su Master Chief di qualsiasi altra cosa i giochi abbiano fatto finora.

Questa non è stata di certo una sorpresa per tutti coloro che hanno seguito da vicino l'odissea che ha portato poi al debutto ufficiale di questa serie TV. Infatti, in occasione di un'intervista a Variety, Steven Kane, showrunner di Halo, aveva dichiarato:

Non abbiamo considerato il gioco. Non abbiamo parlato del gioco. Abbiamo parlato dei personaggi e del mondo. Quindi non mi sono mai sentito limitato dal fatto che fosse un gioco.

Comunque, se non volete aspettare l'uscita prevista in Italia di Halo, per poter vedere il primo episodio gratis su YouTube in Italia è necessario affidarsi una VPN. Ce ne sono molte disponibili, ma una soluzione decisamente buona e completa è NordVPN. Una volta installato il programma sul vostro dispositivo dovrete solamente impostarlo sugli Stati Uniti. In questo modo avrete libero accesso al primo episodio di Halo che trovate qui sotto riportato.