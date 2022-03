Halo Infinite come Warzone e Fortnite? Battle Royale in vista

Mentre si attende di capire quando arriverà la modalità cooperativa di Halo Infinite, che è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi da 343 Industries, torna in auge una vecchia indiscrezione: l'arrivo del Battle Royale.

@HaloHubGG, noto account di anticipazioni sulla saga di Master Chief, ha svelato una scoperta recente fatta da alcuni dataminer in cui si cita del possibile arrivo di una modalità Battle Royale, una tipologia di gioco simile al concetto di Fortnite e Call of Duty Warzone. Tra le informazioni si parla di “zone di contenimento“, che potrebbero indicare il consueto anello di combattimento sempre più piccolo che contraddistingue questo genere di produzioni.

Halo Infinite sarà presto Battle Royale? Cosa sappiamo al momento

Non è la prima volta che si parla di una possibilità del genere per Halo Infinite, ma 343 Industries non ha mai confermato le indiscrezioni in questo senso. Ricordiamo che lo sviluppatore Certain Affinity, che collabora con 343 al comparto multiplayer della produzione, starebbe lavorando ad una modalità segreta: che si tratti proprio di questa?

Alcuni indizi sulla Battaglia Reale per l'ultimo Halo erano emersi anche dall'ultimo filmato dedicato alla modalità Fucina, ma come detto è ancora presto per parlare di indizi e conferme ufficiali dato che lo studio di sviluppo sembra essere molto restio in tal senso.

Di certo, 343 Industries si trova in una fase delicata con il suo apprezzato sparatutto fantascientifico. Dopo un inizio boom, adesso è arrivato il momento di garantire il supporto post-lancio che, a scapito delle aspettative, sta venendo un po' a mancare, causando una fuga di massa dei giocatori dai server del titolo.

L'inserimento di una modalità Battle Royale potrebbe essere tra le cose che ha in mente 343 Industries per rinvigorire l'esperienza offerta dalla produzione, una delle esclusive Xbox più attese delle scorse festività natalizie e che adesso ha il compito di garantire agli appassionati novità frequenti e sempre fresche.

Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.