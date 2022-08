Hai visto che Apple Watch 7 è a prezzo PAZZESCO su Amazon? (379€)

Apple Watch 7 non è solo uno smartwatch. Si tratta della naturale estensione al polso del tuo iPhone. Un wearable che impara le tue abitudini e diventa immediatamente indispensabile: non riuscirai più a farne a meno, nemmeno in casa. Incredibilmente, su Amazon adesso puoi approfittare di un corposo sconto e portare a casa l’edizione GPS con cassa in alluminio da 41 mm a prezzo piccolissimo. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 379€ invece di 439€. Le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Apple Watch 7 GPS: è il momento di averlo

Il bello di questo wearable è proprio questo. Non devi essere tu a imparare a usarlo, limitati ad indossarlo e a far sapere al tuo iPhone che hai preso un nuovo dispositivo. Al resto ci penserà questo gioiellino: ti guiderà alla scoperta di tutte le sue incredibili funzionalità, permettendoti di scoprire un modo nuovo di rapportarti ai wearable dal polso.

Intelligente la gestione delle notifiche, ma non solo. Tantissimi i workout a disposizione. Insieme alle funzionalità relative alla salute, ti permetteranno di avere traccia di tutte le tue attività quotidiane. Dal momento dell’allenamento, alla passeggiata al parco, fino alla spesa. Potrai monitorare tutto con estrema precisione.

L’ampio display ad altissima visibilità gode di funzionalità always on e non dovrai preoccuparti dell’autonomia energetica. Non solo è super soddisfacente, ma potrai potrai contare anche sulla ricarica rapida del tuo dispositivo. Non perdere l’occasione di approfittare di uno sconto eccezionale su Apple Watch 7 GPS, con cassa da 41 mm in alluminio: completa l’ordine al volo per averlo a 379€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.