Hai uno smartphone con porta USB? Trasformalo in un PC con 9€: ecco come

Se hai uno smartphone dotato di porta USB C, allora devi continuare a leggere questa guida. Oggi scoprirai come renderlo molto simile a un PC, semplicemente abbinando un accessorio da 9€ circa appena, proprio come questo che trovi su Amazon.

Si tratta di un dispositivo che si collega alla porta del tuo cellulare e – immediatamente – ti permette di ottenere:

due slot per leggere memorie esterne (SD oppure microSD);

(SD oppure microSD); una porta USB A che ti darà accesso a una marea di possibilità.

Dopo aver effettuato il collegamento, non serviranno configurazioni aggiuntive. Avrai subito la possibilità di collegare periferiche esterne, sfruttando la porta USB che hai appena ottenuto. Via libera quindi a testiere, mouse, controller di gioco, hard disk, chiavette e un sacco di altre periferiche! Potrai sfruttarlo come un computer, senza dimenticare che a disposizione hai anche 2 lettori di memorie esterne.

Un comodissimo accessorio, quindi, che occupa anche pochissimo spazio. Portalo sempre con te e dai un boost alla tua produttività: con questo utilissimo accessorio, trasformare lo smartphone in un PC sarà semplicissimo. Basta questo utilissimo gadget da 9€ circa (su Amazon) e una porta USB C a disposizione! Lo ricevi a casa con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.