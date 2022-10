Hai uno smart speaker con Alexa? Ecco quanta elettricità consuma in bolletta

Con l’aumento esponenziale del costo dell’elettricità, è lecito porsi domande che mai ci hanno sfiorato prima. Ad esempio, quanto consumerà mai uno smart speaker o smart display con a bordo Alexa? Spesso in casa ce n’è più di uno attivo e lo resta – seppur in stand by – per 24 ore al giorno. Quanto peserà in bolletta questo tipo di dispositivo? Abbiamo consultato le pagine ufficiali del supporto Amazon, dove – per ogni modello – sono ben specificati i dati.

Pronto a scoprire quanto consumano quelli che hai in casa o hai intenzione di comprare? Allora dai un’occhiata a questo piccolo approfondimento.

Smart speaker e display con Alexa: ecco quanta elettricità consumano

Giusto per evitare che tu corra a staccare tutti i tuoi dispositivi intelligenti, te l’anticipo: non è colpa loro se la bolletta elettrica è triplicata nell’ultimo periodo. Tuttavia, anche questi utilissimi gadget hanno il loro consumo ed è bene esserne consapevoli.

Questa pagina di supporto Amazon presenta un elenco completo con tutti i suoi dispositivi smart principali. Basta scegliere quello che ti interessa e poi scorrere fino in fondo. C’è una tabella di riferimento con le analitiche dei consumi nei dicessi contesti. Ho scelto, a titolo di esempio, un paio fra i dispositivi più diffusi.

Il primo è Echo Show 5 in edizione 2021, che fra l’altro adesso è disponibile quasi a metà prezzo grazie a una promozione momentanea. Di seguito, i consumi medi.

Dunque, in standby il consumo è di poco meno di 3W. Meno di una lampadina ad altissimo risparmio energetico e probabilmente meno di un qualsiasi altro oggetto in casa, che abbia uno standby con spia luminosa. Se consideri che si tratta di un modello con display, assolutamente è un costo sostenibile.

Il secondo modello che ho scelto, è Echo Dot di quarta generazione nella versione con orologio. Un modello apprezzatissimo, che adesso è in preordine nella nuova edizione (la quinta) ed è possibile accaparrarselo direttamente su Amazon.

In questo caso, il consumo in Watt è ancora più basso, meno di 2W. Irrisorio, praticamente, nonostante la presenza di display con orologio.

Dunque, nonostante gli aumenti del costo dell’elettricità, non c’è bisogno di staccare dalla corrente il tuo amato smart speaker o display con Alexa. Il consumo, e il conseguente peso in bolletta, è decisamente limitato. Nonostante questo, si tratta di prodotti ormai di utilizzo quotidiano e decisamente utili. Per controllare il tuo modello specifico, ti ricordo che basta aprire la pagina di supporto ufficiale.

