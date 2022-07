Hai un iPhone 13? Dovresti comprare un powerbank MagSafe!

Se hai un iPhone 12 o un iPhone 13 e stai cercando un powerbank per il tuo dispositivo, così da non rimanere mai “a secco”, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando di un gadget di ESR che sfrutta la tecnologia MagSafe proprietaria di Apple. Cosa significa? Semplice: si potrà ricaricare il proprio telefono semplicemente senza l’ausilio di un cavo. Basterà poggiare l’accessorio alla back cover del prodotto e questo si attaccherà magneticamente al device. Easy peasy. Costa 41,99€ in offerta su Amazon.

Powerbank MagSafe per iPhone 13: semplicemente indispensabile

A cosa può servire? Semplice: dona energia all’iPhone lasciando libera la porta Lightning. A che scopo? Immaginate di aver attaccato un hub Lightning perché avete collegato degli accessori esterni: un microfono, una console o altro. Così facendo avrete sempre la potenza necessaria anche sotto pesanti carichi di lavoro.

Il powerbank è compatibile con le cover ufficiali MagSafe, sia quelle originali che quelle di terze parti. Volendo, potrete acnhe scegliere una custodia ESR MagSafe dallo store.

C’è un blocco magnetico molto resistente: questo fa sì che i magneti possano sostenere tutto il peso necessario affinché il powerbank non si stacchi mai. Potete dormire sonni tranquilli: non rischiate di vedere l’accessorio scivolare via da un momento all’altro.

Inoltre, gode della ricarica 2-in-1: questo significa che può donare energia anche ad un altro prodotto mediante la porta USB C. Gode di una batteria da 10.000 mAh: potrete caricare da 0 a 100 un iPhone 13 per circa due volte e mezzo.

Non dimenticate che avete perfino la ricarica veloce e il sistema vi permetterà di controllare in maniera intelligente la temperatura dello stesso quando è sotto la corrente. Eroga potenza fino a 18W con il cavo e in maniera wireless a 7,5W.

Fateci un pensierino perché i powerbank magnetici oramai sono il futuro: la tecnologia MagSafe di Apple ha rivoluzionato il settore. Pensate che ci sono diversi gadget compatibili con questa feature: caricabatterie, portaschede e molto altro ancora. Quanto costa? Solo 41,99€ in offerta a tempo limitato.

