Hai mai visto il thermos SMART? A 22€ è un gadget imperdibile (solo su Amazon)

Un thermos con super capienza, da ben 1 litro. Un prodotto che però non è affatto come gli altri, ha un cuore smart ed è tutto nel suo particolarissimo tappo. Infatti, integra un display a sfioramento, che ti permette di controllare in qualsiasi momento l’esatta temperatura della bevanda al suo interno. Che si tratti di mantenere ile tue bevande calde o fredde – e di berle al momento giusto – nessun problema.

Un prodotto particolarissimo anche nel design. Elegante, raffinato e ben costruito. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 22€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Bellissimo nell’estetica, super elegante e capiente, è il prodotto ideale per mantenere ben fresche o calde le tue bevande. Decidi tu come preferisci gustare le tue bevande. I liquidi rimarranno ben caldi per 24 ore oppure freddi per 48 ore.

Con una capienza da ben 1 litro, potrai avere abbastanza bevanda per più di una persona o per più di una tazza, magari da consumare durante la giornata. Un prodotto super particolare, decisamente apprezzata dagli appassionati di tecnologia.

Il thermos smart, a questo prezzo, è un vero e proprio affare: completa l’ordine al volo per prenderla a 22€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

