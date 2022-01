Ha senso aspettare OGGI l'iPhone 14 Pro?

Il design del pannello del display degli smartphone iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è apparso su Internet e sembra essere strabiliante. Secondo quanto si ipotizza, il colosso tecnologico con sede a Cupertino abbandonerà la tacca a favore di un foro del display per ospitare lo sparatutto frontale. A parte questo, alcuni rapporti suggeriscono che Apple incorporerà componenti Face ID sotto il display.

Come sarà il nuovo iPhone 14 Pro?

Se questa speculazione si dovesse rivelare veritiera, Apple seguirà le orme di Samsung. Per ricordare, il gigante tecnologico sudcoreano ha adottato una strategia simile posizionando la camera del Galaxy Z Fold 3 sul pannello principale. Oggi, maggiori dettagli sui modelli di iPhone 14 Pro sono emersi online per gentile concessione di un noto leaker. L'ultimo rumor fa più luce sul presunto approccio di Apple per l'adozione di un design senza notch per i suoi futuri flagship.

A heads up this is for the Pros. https://t.co/gT7QAK24yB — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 4, 2022

Secondo quanto riferito, la mela si sta preparando per portare un foro a forma di pillola sui suoi nuovi iDevice. Inoltre, si dice che questa area contenga componenti Face ID come l'illuminatore flood e la telecamera a infrarossi. A parte questo, le indiscrezioni passate suggeriscono che l'azienda sta pianificando di utilizzare la pillola al posto del foro.

Inoltre, una foto di quello che sembra essere un modello di iPhone 14 Pro è emersa sul web. La foto è in linea con le precedenti affermazioni di Dylan, secondo un rapporto di NotebookCheck.

Sembra che Apple stia effettivamente progettando di introdurre un foro ellittico per la fotocamera selfie. A parte questo, il lato destro sembra presentare un foro circolare per il sensore per lo sblocco facciale.

Sappiamo anche che non ci sarà un modello Mini, ma avremo due Max, uno Pro e uno non Pro, secondo quanto si apprende. Sotto la scocca, troveremo un SoC Bionic A16 a 4 nanometri prodotto da TSMC.