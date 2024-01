Guida in sicurezza grazie alla Dash Cam con risoluzione 2K (ora a soli 41€!)

Una dash cam può veramente migliorare la tua sicurezza durante la guida in diversi modi. Non solo, infatti, monitorerà le tue tratte, ma potrà registrare anche quando la tua auto è parcheggiata. Ora, potrai risparmiare una somma davvero sostanziosa grazie allo sconto del 13% che si va a sommare al coupon esclusivo del 20%. Il prezzo finale sarà quindi di soli 41,59€!

Tutte le caratteristiche della dash cam

Con capacità di registrazione in risoluzione Quad HD 2K, la dash cam Q19 offre immagini chiare e dettagliate, persino in condizioni di illuminazione sfavorevole. Grazie all’obiettivo grandangolare da 170°, si amplia il campo visivo, riducendo gli angoli ciechi per il conducente.

La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) assicura una riproduzione chiara e nitida delle immagini, sia in presenza di forte luminosità che in condizioni di scarsa illuminazione. La lente con apertura F1.8 favorisce la cattura di più luce, contribuendo a migliorare ulteriormente la visione notturna.

La dash cam Q19 integra una serie di funzioni di sicurezza pensate per tutelare te e la tua auto in situazioni di emergenza. La registrazione in loop consente la sovrascrittura automatica dei video più vecchi, garantendo che le immagini cruciali non vadano mai perse. Il sensore G, in caso di collisione, salva automaticamente il video in corso, preservando prove fondamentali per l’accaduto. In modalità parcheggio, la dash cam registra automaticamente i video in caso di impatto, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’auto.

La videocamera, oltre alle avanzate funzionalità di sicurezza, offre anche comodità e facilità d’uso. L’installazione e l’utilizzo risultano semplici, mentre il display da 3 pollici agevola la visualizzazione delle immagini registrate in modo intuitivo.

Insomma, questa dash cam è davvero completa. Falla tua per soli 41,59€ ma non dimenticare di selezionare il coupon esclusivo.

