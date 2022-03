Guerra Russia Ucraina: attenzione alla mail truffa di arruolamento

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una fake news che sfrutta una pagina triste della storia umana al solo scopo di seminare panico. Stiamo parlando della recente email truffa che annuncerebbe l'arruolamento obbligatorio in Italia di militari da inviare ai confini dell'Ucraina per proteggere il Paese dall'invasione russa. Niente di tutto questo è vero.

Per rendere ancora più realistica questa truffa o bufala, come preferite chiamarla, il documento non solo presenta il logo del Ministero della Difesa, ma anche la firma del Generale Carmine Masiello, che – come confermato da Bufale.net – non ha firmato proprio un bel niente.

A essere oggetto di questa truffa colossale sono le classi che vanno dal 1990 al 2003. Stando a quanto indicato nel documento fake sarebbero loro a doversi presentare presso il “distretto militare nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza, come specificato nell'art. 4“.

Arruolamento obbligatorio: la truffa tutta italiana

Stiamo vivendo un periodo storico particolare e di questo non abbiamo dubbi. Mentre eravamo in attesa del 31 marzo 2022 – presunta data della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 – giorni fa è stata annunciata la guerra tra Russia e Ucraina. Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. Questo ha gettato nello sconforto molte persone che non riescono più a vedere una luce dopo due anni di sacrifici e preoccupazioni. A questo aggiungiamo anche la scelta sconsiderata di alcuni teppisti del web che hanno deciso di diffondere una mail truffa legata proprio a questo tema.

Nel corpo della mail si parla di arruolamento obbligatorio e di reintroduzione del servizio di leva militare. L'obiettivo, citato nel testo di questa truffa, sarebbe quello di difendere i confini dell'Ucraina sostenendo le truppe impegnate sul posto. Per rendere ancora più credibile questa fake news sono stati aggiunti il logo del Ministero della Difesa e la firma del Generale Masiello.

Attualmente non si è ancora capito il fine ultimo di questa mail. Da una prima analisi non sembra trattarsi di una truffa phishing volta a rubare i dati personali dell'utente destinatario. Quindi, la prima ipotesi, quella più accreditata, è che si tratti di una semplice bufala per spaventare e creare audience.

Il testo ufficiale della mail

In questa email truffa si fa riferimento alle classi che vanno dal 1990 al 2003. Queste dovrebbero presentarsi per un arruolamento obbligatorio così da fornire supporto militare all'esercito Ucraino impegnato a difendere il Paese dagli attacchi russi. Ecco alcuni stralci del testo ufficiale contenuti nel documento falso che si sta diffondendo tra gli utenti italiani in questi giorni: