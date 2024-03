Guarda tutti i contenuti di Disney+ a partire da 5,99€ al mese

A ogni mese il catalogo di Disney+ diventa sempre più interessante. L’ultima novità in ordine di tempo è il film di Taylor Swift in versione estesa: nel giro di pochi giorni ha ottenuto un successo straordinario, diventando il film concerto più visto di sempre sulla piattaforma streaming. Per vedere questo e altri contenuti è necessario sottoscrivere uno dei pass disponibili: il più conveniente è il piano Standard con pubblicità, il cui costo è pari a 5,99 euro al mese.

Accedi al catalogo di Disney+ da soli 5,99 euro al mese

Disney+ offre tre piani di abbonamento: Standard con pubblicità, Standard e Premium.

Il piano più economico è Standard con pubblicità: costa 5,99 euro al mese e propone una qualità video fino al Full HD (1080p) e due riproduzioni in contemporanea.

Standard è invece il piano più equilibrato: al prezzo di 89,90 euro l’anno (risparmi due mesi rispetto alla fatturazione mensile pari a 8,99 euro) consente di vedere i contenuti in Full HD, due riproduzioni simultanee, il download dei contenuti preferiti e lo streaming senza pubblicità.

C’è infine il piano Premium, quello più completo: costa 119,90 euro l’anno (con un risparmio di due mesi rispetto alla fatturazione annuale pari a 11,99 euro al mese) e propone una qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni simultanee, il download dei contenuti, il supporto all’audio Dolby Atmos e lo streaming senza pubblicità.

La pagina dove puoi sottoscrivere uno dei tre piani disponibili di Disney+ è la seguente: il piano più economico – Standard con pubblicità – costa 5,99 euro al mese e permette di ottenere l’accesso illimitato all’intero catalogo.