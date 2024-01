Guarda True Detective 4 in streaming su NOW (da 6,99€ al mese)

Il nuovo capitolo della serie tv True Detective ha fatto il suo debutto in Italia lunedì 15 gennaio. La quarta stagione della serie firmata Hbo si intitola Night Country e ha per protagonista Jodie Foster. La diva americana veste i panni della detective Liz Danvers.

True Detective 4 – Night Country è visibile in streaming su NOW, la piattaforma online che consente la visione live e on demand dei canali Sky. Gli iscritti al servizio possono guardare i nuovi episodi sia live sul canale Sky dedicato sia on demand sfogliando la sezione apposita e approfittando delle nuove offerte di inizio anno.

Come guardare True Detective 4 in streaming su NOW

Per guardare True Detective 4 in streaming occorre sottoscrivere il pass Entertainment di NOW. Grazie alle offerte del nuovo anno, è possibile sottoscrivere il pass a partire da 6,99 euro al mese selezionando come tempo di permanenza minima 12 mesi. L’adesione alla promo consente di pagare 12 mesi al prezzo di 10.

Il pass Entertainment include le serie TV italiane e internazionali e gli show per la famiglia in onda su Sky. Gli amanti dei film possono prendere in considerazione il pass Cinema + Entertainment, al prezzo di 9,99 euro al mese per 12 mesi. Anche in questo caso la sottoscrizione dell’offerta permette di pagare 12 mesi al prezzo di 10.

Per sbloccare il piano Premium, che prevede 2 visioni in contemporanea, la visione senza pubblicità dei contenuti on demand e il supporto all’audio Dolby Digital 5.1, è possibile aderire all’offerta da 11,99 euro al mese per 12 mesi, con un tempo di permanenza minimo di 1 anno.

Approfitta del pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi per guardare i nuovi episodi della quarta stagione di True Detective su NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.