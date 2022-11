Guarda Roma-Torino in streaming dall'estero senza problemi

Trovarsi all’estero per vacanze o lavoro durante il fine settimana quando è ancora in corso il campionato di Serie A TIM può essere un vero problema. Solo per chi non conosce uno strumento meraviglioso, pratico, facile da usare ed economico che si chiama VPN. Così, domenica 13 novembre 2022 non ti perderai nemmeno Roma-Torino.

Alle ore 15:00 potrai gustarti il fischio di inizio e tutti i 90 minuti di partita senza problemi anche se ti trovi fuori dall’Italia. La soluzione giusta si chiama NordVPN ed è un servizio sotto forma di applicazione da installare sul tuo dispositivo mobile. Grazie alla sua tecnologia è in grado di aggirare le limitazioni imposte dalle piattaforme streaming.

Attiva subito NordVPN, oggi con 3 mesi gratis e uno sconto del 55% sul piano biennale standard. In questo modo potrai connetterti a un suo server posizionato in Italia così da non figurare all’estero quando farai l’accesso a DAZN. Incredibile vero? Eppure è effettivamente così. Ma entriamo più nel dettaglio.

Roma-Torino dall’estero: oggi si può con una VPN

Grazie a NordVPN potrai accedere a qualsiasi contenuto del Web indipendentemente da dove ti trovi. Qualsiasi piattaforma streaming e sito internet riconoscerà la tua connessione non dal luogo dove sei fisicamente, ma dal Paese dove è posizionato il server della VPN al quale il tuo dispositivo è collegato. Ottimo per vedere Roma-Torino dall’estero domenica.

Così con DAZN non dovrai per forza essere in Italia per guardare i suoi contenuti. Infatti, tutti i server di questa fantastica VPN sono costantemente aggiornati dagli esperti per riuscire ad aggirare anche le limitazioni più strette e recenti imposte dai colossi dello streaming live e on demand.

Pensa a quante partite di calcio ti sei perso fino ad oggi. Immagina solo tutti i momenti di relax di cui ti sei privato perché i tuoi figli non riuscivano a collegarsi alle piattaforme preferite per guardare i loro contenuti. Insomma, NordVPN è una vera e propria manna dal cielo. Attivala subito e ottieni 3 mesi gratis e uno sconto del 55%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.