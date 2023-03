Guarda la MotoGP in streaming senza buffering con NordVPN

Acquista ora NordVPN se vuoi vedere tutte le gare della MotoGP in streaming senza buffering né disconnessioni. Ora che il Motomondiale sta per avere inizio, oggi sono infatti iniziate le prove libere, occorre fare di tutto per evitare problemi di connessione dati che potrebbero rovinare il tuo intrattenimento proprio sul più bello.

Addirittura, questo è il momento giusto per scegliere NordVPN. Grazie all’attuale promozione acquisti il Piano 2 Anni Completo al 63% di sconto e ottieni altri 3 mesi extra gratis. Un’ottima occasione da prendere al volo, fatta apposta per assicurarti uno streaming senza interferenze e al massimo della stabilità.

Sì, perché grazie a NordVPN avrai sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata con i suoi server. In pratica, si tratta di una specie di corsia preferenziale che garantisce una connessione dati veloce e senza disconnessioni nonostante il traffico elevato o la qualità del tuo operatore telefonico.

Configura NordVPN per vedere la MotoGP in streaming senza buffering

Attiva ora NordVPN per vedere la MotoGP in streaming senza buffering. Domenica potrai assistere alla prima gara della stagione sul circuito di Portimao, in Portogallo. Ma come puoi configurare questa VPN per poter ottenere una connessione sempre stabile e veloce? Ecco alcuni consigli semplici, ma efficaci, da attuare.

Per prima cosa devi installare la sua app ufficiale sul dispositivo dal quale vuoi vedere il Motomondiale. Una volta installata, aprila e inserisci le credenziali che hai scelto durante la fase di acquisto dell’abbonamento. Successivamente vai alla sezione server e scegli un server italiano. In questo modo la piattaforma riconoscerà che sei in Italia, garantendoti così l’accesso ai contenuti. Quindi avvia la VPN.

Ora vai sulla piattaforma che trasmetterà la MotoGP Gran Premio del Portogallo e goditi tutto lo streaming che vuoi senza buffering grazie a NordVPN. Devi sapere che, stando agli ultimi dati registrati da AV-Test, questo provider ha raggiunto picchi di velocità in download superiori ai 6730 Mbps. Perciò puoi stare tranquillo che la gara non si bloccherà sul più bello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.