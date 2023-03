MotoGP Gran Premio del Portogallo: calendario e soluzioni streaming

Che la stagione abbia inizio! Tutto pronto per la partenza esclusiva della nuova MotoGP. Chissà cosa riserverà il 2023 per le nostre amate monoposto. L’inizio sarà duro perché il circuito di Portimao richiede attenzione e la massima precisione. Guarda il Motomondiale con NOW TV a un prezzo speciale.

Grazie al PASS SPORT a soli 14,99 euro al mese hai tutto lo sport di Sky in diretta streaming da vedere dove e quando vuoi. Oltre al Motomondiale avrai accesso a tutte le dirette di Formula 1, UEFA Champions League e Serie A TIM. Come se non bastasse potrai goderti rugby, tennis e basket, anche con la NBA. Ecco la sinossi ufficiale di Sky Sport:

L’ottovolante di Portimao richiede la massima precisione: ci sono 15 curve per 10 staccate, la frenata più dura è la prima dopo il traguardo. Alla 1 si passa da 336 km/h a 120 km/h in 4,7 secondi in 259 metri.

BREAKING: Portimao to host #MotoGP2023 season opener! 🎢 See you there as 2023 gets underway on the 26th of March! 🗓️#PortugueseGP 🇵🇹 | 📰https://t.co/2cP8VuPaDa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 2, 2022

MotoGP di Portimao: come ottenere uno streaming (quasi) perfetto

GP del Portogallo: il calendario delle gare

Come ormai siamo abituati ci aspetta un weekend ricco di appuntamenti. Per non perdere nemmeno una delle gare in programma per la MotoGP ecco il calendario completo del Gran Premio del Portogallo.

Venerdì 24 marzo 2023

10:00 Moto3 Prove libere 1

10:50 Moto2 Prove libere 1

11:45 MotoGP Prove libere 1

14:15 Moto3 Prove libere 2

15:05 Moto2 Prove libere 2

16:00 MotoGP Prove libere 2

9:40 Moto3 Prove libere 3

10:25 Moto2 Prove libere 3

11:10 MotoGP Prove libere

11:50 MotoGP Qualifiche 1

12:15 MotoGP Qualifiche 2

13:50 Moto3 Qualifiche 1

14:15 Moto3 Qualifiche 2

14:45 Moto2 Qualifiche 1

15:10 Moto2 Qualifiche 2

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo 2023

10:45 MotoGP Warm-Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

