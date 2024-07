Guarda la finale di Wimbledon Alcaraz-Djokovic in streaming su NOW

Domani, domenica 14 luglio, andrà in scena a Londra la finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L’atto conclusivo dei Championships sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Grazie all’ultima offerta in corso, il pass Sport della piattaforma NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Con questo pass si ha accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, che tra le altre cose include tutti i tornei della stagione ATP e WTA (inclusi i Masters 1000), l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon (lo US Open è disponibile in chiaro per tutti su SuperTennis), più le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Dove vedere la finale di Wimbledon Alcaraz-Djokovic

La finale del torneo Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. L’incontro si disputerà sul campo centrale a partire dalle ore 15.

E rivincita sia. Un anno fa nello stesso campo, sullo stesso prato, sulla stessa erba, il fenomeno spagnolo conquistava il suo secondo Slam della carriera dopo lo US Open 2022. L’avversario era sempre lui, Novak Djokovic.

Se lo scorso anno la partecipazione di Nole era data da tanti per scontata, e allo stesso tempo come plausibile una sfida in finale tra i due, un mese fa in pochi avrebbero potuto pensare a un remake di quanto accaduto nel 2023. Troppo pesante l’infortunio subito dall’ex numero uno del mondo al Roland Garros, tanto da immaginare a un tramonto del sogno olimpico da parte del serbo. E invece.

Appuntamento quindi a domani, alle 15, per la finale di Wimbledon. Una sfida che a tanti suonerà come un déjà-vu. O forse no.