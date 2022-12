Guarda Francia-Polonia in streaming anche dall'estero

Proseguono gli Ottavi di Finale con i Mondiali di Calcio Qatar 2022. Domani, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 16:00 sarà la volta di Francia-Polonia. Anche se le sorti sembrano già essere segnate, gli amanti di questo sport non vogliono perdersi nemmeno questo appuntamento.

Ma come puoi vedere la partita in programma se ti trovi all’estero per lavoro o per passare qualche giorno di relax? La soluzione a questo presunto problema è lo streaming. Per prima cosa dovrai installare Rai Play sul tuo dispositivo. Si tratta dell’app gestita dalla Rai per vedere attraverso internet le sue programmazioni.

Poi sarà necessario affidarsi a una buona VPN. Il nostro consiglio è di scegliere NordVPN, un’istituzione nel mondo. Infatti, i suoi server sono sempre pronti ad aggirare qualsiasi limitazione geografica imposta dalle piattaforme. Funzionerà con Rai Play, ma potrai anche utilizzarla per altre come Prime Video, DAZN, Netflix, Disney+ e così via.

Francia-Polonia: come sfruttare NordVPN all’estero per vederla in streaming

Attiva subito NordVPN, ora che è in offerta al 68% di sconto con 3 mesi gratis. Una volta installata sul tuo dispositivo accedi con il tuo account, quello utilizzato in fase di registrazione quando hai acquistato il Piano Standard di 2 anni in promozione. Come puoi vedere Francia-Polonia?

È presto detto. Prima di avviare NordVPN vai alla sezione server e seleziona un server italiano. Ce ne sono tantissimi, ma tu dovrai connetterti a uno che si trova in Italia. In questo modo Rai Play riconoscerà il tuo accesso come se ti trovassi entro i confini permessi per la visione dei contenuti.

Tra l’altro, trovandoti fuori casa probabilmente devi sfruttare anche WiFi pubblici o HotSpot sconosciuti. Questa VPN è un’ottima protezione da potenziali attacchi informatici. La funzionalità ThreatProtection è un’arma di difesa potente contro tracker, malware, hacker e annunci pubblicitari. Attivala subito al 68% di sconto e 3 mesi gratis.

