Guarda che monitor acquisti con 109€! (Full HD e 100Hz)

La tua ricerca per il monitor da gaming dei sogni, che non ti faccia svuotare il portafogli, si può concludere qui! Il nome del tuo monitor è BenQ GW2790E e, con il suo pannello da 27 pollici e una risoluzione Full HD, crolla ad appena 109,99€: il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon!

Tutte le caratteristiche del monitor BenQ

Questo monitor è pensato per soddisfare le esigenze dei gamer e questo si nota dalla sua frequenza di aggiornamento a 100Hz, che garantisce una visualizzazione reattiva e priva di tearing e stuttering. Inoltre la “Modalità Gioco” ottimizza ulteriormente le impostazioni del monitor, offrendo un contrasto migliorato per goderti a meglio i titoli single-player.

Parlando di specifiche, il pannello IPS non solo offre ampi angoli di visuale, ma assicura anche colori accurati, ideali per lavori di grafica e progettazione. Tra le varie modalità pensate per il comfort visivo, abbiamo “Coding” ed “ePaper“, progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro, garantendo una lettura confortevole. Inoltre, la tecnologia Low Blue Light Plus riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo la vista senza compromettere la qualità dei colori.

Se giochi su console differenti, oltre che su PC, le varie scorciatoie per input diversi permettono di passare facilmente da una sorgente all’altra con un semplice clic, senza dover accedere al menu delle impostazioni.

Infine, il supporto consente di inclinare e regolare l’altezza del monitor per adattarsi alla tua posizione di lavoro ideale, migliorando la postura e riducendo lo stress durante l’uso prolungato.

Questo monitor ha tutto quello che puoi desiderare, al prezzo di soli 109,99€ al posto dei classici 149,00€ di listino!