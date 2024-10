Guanti da scooter Xiaomi compatibili con touchscreen in sconto SHOCK su eBay (-73%)

Occasione clamorosa su eBay in vista dell’inverno: questi guanti per scooter di Xiaomi, compatibili anche con il touchscreen, sono disponibili in offerta con il 73% di sconto a soli 10,99 euro invece di 39,99. Il venditore professionale ha il 100% di feedback positivi, spedisce in 3 giorni gratuitamente e hai anche la garanzia italiana di 2 anni.

Guanti scooter Xiaomi: una chicca da non perdere

I guanti sono pensati per affrontare le giornate fredde e umide grazie alla loro combinazione di materiali antivento e isolanti: progettati per tenerti al caldo grazie allo strato esterno in materiale antivento ad alta densità, un migliorato strato di cotone isolante e una fodera in caldo velluto che ti protegge dal freddo.

Il design compatibile con il touchscreen è una chicca indispensabile di questi tempi: puoi interagire facilmente con lo smartphone e altri dispositivi elettronici senza dover togliere i guanti sfruttando pollice e indice. Inoltre, sono idrorepellenti di grado 4, così da avere protezione anche contro pioggia e neve.

La sicurezza è garantita dal rivestimento in silicone antiscivolo presente sul palmo e sulle dita, che migliora l’aderenza. Sebbene siano pensati per lo scooter, puoi utilizzarli anche in altri scenari, come escursioni in luoghi molto freddi grazie alla cinghia elastica che li rende facili da indossare e togliere.

Con cerniera in nylon laminato e clip di chiusura, questi guanti sono la scelta ideale per te che cerchi comfort, sicurezza e praticità durante l’uso dello scooter in inverno o per altre attività all’aperto. Acquistali a soli 10,99 euro.