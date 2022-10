Guadagna con i tuoi acquisti grazie a Satispay, è GRATIS

Satispay è il metodo intelligente per pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi, pagare bollettini e risparmiare in modo smart. Inoltre, ad ogni acquisto puoi anche guadagnare una percentuale. Perciò ancora più risparmio per questo servizio che è gratis e comodo da portare sempre con te.

Scarica subito l’app ed entra in questo fantastico mondo smart. È tutto molto semplice e sicuro. Iscriviti creando un nuovo account e inserisci l’IBAN del tuo conto corrente. Scegli tu il budget minimo che vuoi disporre ogni settimana da utilizzare per le tue spese e attiva un conto sicuro dove il tuo credito è protetto e al quale solo tu puoi accedere.

Grazie a Satispay avrai un mondo di vantaggi incredibili. Innanzitutto puoi pagare in qualsiasi negozio convenzionato in totale sicurezza senza utilizzare la carta di credito. Potrai acquistare in pochi e semplici tap direttamente dal tuo smartphone.

Scegli questo metodo anche per pagare online in migliaia di e-Commerce. Seleziona questo metodo di pagamento al check out e confermalo direttamente dall’app dedicata. Sarai protetto e non rischierai che le tue carte di pagamento vengano clonate da malintenzionati del Web.

Satispay è praticità, risparmio e anche guadagno

Grazie a Satispay puoi pagare con estrema praticità tramite l’app sul tuo smartphone. Inoltre, hai anche la possibilità di scambiare denaro con i tuoi amici saldando istantaneamente un piccolo debito, anche se ti trovi dall’altra parte del mondo.

Puoi acquistare ricariche telefoniche direttamente dall’app scegliendo il tuo operatore. Addirittura paghi bollettini e avvisi della pubblica amministrazione scansionando il codice dall’app e risparmiando costi esorbitanti che pagheresti da altri esercenti.

Dulcis in fundo, facendo shopping negli oltre 115.000 negozi convenzionati con l’app Satispay avrai un rimborso immediato sui tuoi acquisti. Si tratta di una percentuale della somma spesa che ti viene riaccreditata sull’app ogni volta che completi il pagamento. Il cashback è immediato e la tua disponibilità viene aggiornata in tempo reale.

Perciò scegli anche tu di pagare in modo smart e guadagnare dai tuoi acquisti. Non devi pagare niente, è tutto gratuito, e la registrazione è facile e veloce. Sarai catapultato in un mondo di vantaggi e i tuoi soldi resteranno al sicuro. Attiva subito Satispay e inizia a risparmiare guadagnando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.