GTA Trilogy: un debutto imbarazzante, cosa è successo?

La trilogia rimasterizzata di GTA non è disponibile su PC da più di un giorno; Rockstar afferma che sta rimuovendo “file inclusi involontariamente in queste versioni”

GTA Trilogy: rimossa nel giorno del debutto

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition non è più disponibile nel negozio Rockstar Games lo stesso giorno del lancio. La trilogia, che viene fornita con le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, doveva essere disponibile l'11 novembre, ma a causa della manutenzione e di altri problemi, è tutto saltato. Insomma: un debutto peggiore di quello di Cyberpunk 2077…

La pagina di supporto di Rockstar ha inviato un tweet dicendo che il bundle rimasterizzato è attualmente “non disponibile per la riproduzione o l'acquisto“, mentre stanno eliminando “file inclusi involontariamente in queste versioni“. Non ci dice che tipo di file sta rimuovendo, né fornisce un lasso di tempo stimato di quando il gioco potrebbe tornare online, e l'azienda spera di sostituire i file sbagliati “presto”. E per quanto riguarda chiunque sia riuscito a strappare copie dei giochi prima che venissero rimossi, Rockstar ha impedito loro di giocare. La compagnia ha anche rimosso le versioni precedenti dei giochi dal suo negozio, insieme a Steam, prima dell'uscita della trilogia rimasterizzata.

The Rockstar Games Launcher is now online, but GTA: The Trilogy – The Definitive Edition is unavailable to play or purchase as we remove files unintentionally included in these versions. We're sorry for the disruption and hope to have correct ones up soon. https://t.co/NiMNXUKCVh — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 13, 2021

Sfortunatamente, il lancio dei tre giochi non è stato altro che tumultuoso. Il Rockstar Games Launcher è stato interrotto per “manutenzione” giovedì, rendendo non solo non disponibile la saga in questione, ma anche rendendo inutilizzabile l'intera gamma di giochi di Rockstar, il suo negozio, i download e il sistema cloud per oltre un giorno. Rockstar ha finalmente ripristinato il servizio al suo Games Launcher e ad altri servizi la scorsa notte.

Finora, le prime recensioni di GTA: The Trilogy – Definitive Edition non sembrano promettenti. I recensori hanno trovato il gioco pieno di glitch e bug, che interessano principalmente la grafica del gioco. Alcuni utenti hanno pubblicato la loro esperienza su Twitter e non sembra carina: da un temporale con accecanti goccioline bianche, evidenti errori di ortografia, a personaggi dall'aspetto funky a tutto tondo, il gioco ha alcune stranezze serie.