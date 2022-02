GTA Trilogy in offerta a questo prezzo è semplicemente imperdibile!

Lo sappiamo: la GTA Trilogy The Definitive Edition ha avuto qualche problema di troppo, ma i vari aggiornamenti hanno via via sistemato i bug più gravi. Adesso, quindi, potete approfittare di questa nuova offerta di Amazon.it che, con uno sconto del 38% vi permette di portarvi a casa l'intera raccolta con soli 37 euro per le versioni PlayStation 4 e 5.

Il gioco è venduto e spedito con Amazon Prime e vi verrà consegnato nel giro di sole 24 ore se siete abbonati al servizio.

GTA Trilogy, la raccolta dei GTA più amati di sempre

L'offerta, come detto, è valida per le versioni PlayStation e, in forma minore, anche Xbox della collection:

Ricordiamo che la GTA Trilogy è una raccolta che include i tre amati GTA dell'era PlayStation 2: GTA 3, Vice City e San Andreas. Tutti i giochi sono stati aggiornati con diverse migliorie rispetto le edizioni originali, come una nuova illuminazione, miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto 5 e molto altro ancora.

Un modo per rivivere l'esperienza di tre giochi che hanno fatto letteralmente la storia del loro genere e che sono amatissimi dai giocatori ancora oggi, specialmente per coloro che li ricordano con affetto.

L'offerta di Amazon.it è un'ottima occasione dunque per recuperare la raccolta, in attesa che arrivi GTA 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, previsto il 15 marzo.