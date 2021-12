GTA Trilogy: l'update che risolve i "meme"

La prossima grande patch di GTA Trilogy corregge errori di ortografia, pioggia e il famoso volto di CJ che copre la telecamera (uno dei meme più esilaranti degli utlimi periodi). L'aggiornamento v1.03 sembra risolvere alcuni dei problemi più grandi riscontrati dal gioco.

GTA Trilogy: tanti, tantissimi bug

Il prossimo aggiornamento del titolo di Rockstar per Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition cerca di risolvere un enorme elenco di problemi avuti con la nuova remastered.

Il gioco ha avuto un lancio approssimativo e molte delle correzioni sembrano ripulire alcuni dei problemi più degni di nota visti all'interno dei tre titoli.

Pare che molti errori di ortografia siano stati corretti. Ci sono anche due bug fix per il volto di CJ che oscura la telecamera in Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, che (purtroppo) mira a risolvere il bug assolutamente incredibile mostrato in questo video. Diciamo “purtroppo”, perché fa ridere ed è diventato uno dei meme più famosi degli ultimi mesi.

I've changed my mind, the GTA remasters are perfect.



(this is looking backwards while in first person, on the quadbike) pic.twitter.com/JEB0SC7y3V — Megan Fox (🛹🐦 OUT NOW) (@glassbottommeg) November 12, 2021

La patch apporta anche “miglioramenti alla stabilità“, corregge alcune scene e aggiunge una modalità fotocamera cinematografica. Potete leggere l'elenco completo delle correzioni viste con l'aggiornamento 1.03 sul sito Web di Rockstar. L'aziend afferma che l'aggiornamento è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC e che sarà disponibile per Nintendo Switch “nei prossimi giorni“.

La compagnia si è scusata per il debutto della trilogia: “Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che soddisfa i nostri standard di qualità o gli standard che i nostri fan si aspettano“, ha affermato. “Abbiamo piani in corso per affrontare i problemi tecnici e migliorare ogni partita in futuro“.