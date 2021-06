Rockstar Games ha appena annunciato che chiuderà GTA Online per PlayStation 3 e Xbox 360, i server saranno disattivati a partire dal prossimo 16 dicembre 2021.

Questa operazione non influirà minimamente sull'esperienza single player offline, che resterà accessibile su entrambe le piattaforme. Da settembre non sarà più possibile acquistare le Shark Card, circa 3 mesi dopo la modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5 verrà chiusa per sempre su PlayStation 3 e Xbox 360. La software house americana ha comunicato che non sarà possibile trasferire i progressi su una versione più recente del gioco, né tanto meno richiedere un rimborso per gli acquisti in game.

Ricordiamo che la prima versione di GTA 5 è stata rilasciata nel 2013 proprio per queste 2 console, per poi uscire su PS4 e Xbox One qualche mese dopo. A breve Rockstar Games dovrebbe rilasciare la versione next-gen del titolo open world, per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che sarà – a detta degli sviluppatori – qualcosa di più di una semplice remasterizzazione.

Videogames