GTA ma in CINA: Sleeping Dogs (Definitive Edition) per PS4 crolla a 15€!

Sleeping Dogs è uno dei titoli più sottovalutati di sempre. In poche parole si tratta di una sorta di GTA ambientato ad Hong Kong, che unisce parkour a combattimenti a mani nude, oltre che con le armi da fuoco. Se hai una PS4 e non hai mai avuto modo di giocarlo, in questo momento potrai far tua la Definitive Edition a un prezzo di soli 15,43€!

Tutte le caratteristiche di Sleeping Dogs

Sleeping Dogs non è solo un gioco di sparatorie, ma un viaggio attraverso una Hong Kong piena di attività e missioni secondarie. Il sistema di combattimento è uno degli aspetti più coinvolgenti del gioco. Dimentica le armi da fuoco e preparati a lottare con pugni, calci e qualsiasi oggetto contundente a tua disposizione, usando anche l’ambiente a tuo vantaggio!

La trama di questo titolo, poi, è ricca di colpi di scena e scelte morali che influenzeranno il percorso di Wei Shen. Come poliziotto sotto copertura, dovrai bilanciare la tua lealtà alle forze dell’ordine con la fiducia che devi guadagnare dalle Triadi. Le tue decisioni avranno un impatto significativo sulla storia e sul finale del gioco, rendendo ogni scelta cruciale.

La “Definitive Edition” offre un’esperienza ancora più ricca e completa, con tutti i contenuti scaricabili precedentemente rilasciati, ampliando l’avventura originale con episodi aggiuntivi come “L’Anno del Serpente” e il capitolo horror “Incubo a North Point”.

Ovviamente, potrai esplorare la città a piedi, in moto o in auto, girovagando nei mercati notturni e facendo parkour sui grattacieli. Ogni angolo della città nasconde una storia, un’opportunità per vivere l’atmosfera unica di Hong Kong.

Questa offerta imbattibile ti permette di acquistare Sleeping Dogs: Definitive Edition per soli €15,43. Non perdere quest’occasione!