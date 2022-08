GTA 6 vuole rivoluzionare l'industria, mentre GTA 5 domina le vendite

GTA 6 sarà un gioco capace di stabilire nuovi parametri di riferimento creativi per la serie e l’intera industria. A sostenerlo è Strauss Zelnick, CEO del publisher Take-Two, intervenuto nel corso dell’ultimo aggiornamento finanziario della società.

Zelnick ha sottolineato come il team di Rockstar Games sia fortemente determinato a stabilire ancora una volta i parametri di riferimento creativi per la serie, per l’intero settore e per tutto l’intrattenimento, proprio come hanno fatto le altre uscite del franchise.

Nel frattempo, GTA 5, uscito quest’anno anche per PS5 e Xbox Series X/S, ha raggiunto l’incredibile cifra di 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un risultato strabiliante.

GTA 6 nuovo parametro di riferimento per l’industria dei videogiochi?

L’occasione non è stata ancora utile per ricevere ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo di GTA 6, confermato ufficialmente lo scorso febbraio. Da allora, lo sviluppatore ha solo affermato di non vedere l’ora di condividere nuove informazioni con tutti i fan, ma lo farà soltanto al momento giusto.

Possiamo accontentarci quindi delle ultime indiscrezioni, provenienti da una testata autorevole come Bloomberg, che parlano di un gioco ambientato in un’area ispirata alla città di Miami e che potrebbe presentare il primo protagonista femminile della serie.

L’uscita di GTA 6 però sarebbe ancora lontana: bisognerà attendere almeno il 2024, ma non è da escludere che l’attesa possa diventare con il tempo ancora più lunga. Il gioco, salvo clamorosi accordi differenti, sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.