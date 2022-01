GTA 6 verrà presentato quest'anno con lancio nel 2023?

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) sarà finalmente annunciato quest'anno, con l'intenzione di commercializzarlo nel 2023. A riferirlo è un noto e affidabile insider vicino alla saga di Rockstar Games che si è lanciato in questa rivelazione su Twitter.

Secondo Tez2, il nuovo anno è quello buono per vedere l'annuncio del nuovo gioco della compagnia: non parla specificatamente di GTA 6, ma è praticamente scontato. Difficile che la società voglia dare spazio al chiacchierato Bully 2, mettendo ancora una volta da parte la sua saga principe.

Ricordiamo infatti che GTA 5 è uscito ormai otto anni fa e continua a godere di una lunga vita non solo grazie al clamoroso successo di GTA Online, ma anche per merito delle riproposizioni per le console che nel frattempo sono arrivate sul mercato. Alla remastered per PlayStation 4 e Xbox One seguiranno infatti questa primavera quelle per PlayStation 5 e Xbox Series X/S: non male per un gioco che era stato pensato per PlayStation 3 e Xbox 360.

L'unico gioco nuovo lanciato da Rockstar Games la scorsa generazione è stato Red Dead Redemption 2, precisamente nel 2018. I tempi sono maturi quindi per vedere il prossimo grande progetto del team, che nel frattempo continuerà a lavorare per risolvere le problematiche riscontrate con la GTA Trilogy.

Per quanto riguarda quello che sappiamo su GTA 6, il gioco dovrebbe proporre nuovamente diversi protagonisti tra cui scegliere: l'ambientazione pare sarà quella di Vice City, rivista ovviamente per piattaforme di ultima generazione, a cui il titolo dovrebbe essere esclusivamente destinato. Molto improbabile pensare a un lancio anche su PlayStation 4 e Xbox One.