GTA 6: riaperti i preorder su eBay a 47,99 euro, occasione UNICA

Su eBay è tornata la grande opportunità di poter prenotare l’attesissimo Grand Theft Auto 6 (GTA 6) al prezzo clamoroso di 47,99 euro invece di 80,99. Per avere questa opportunità devi sfruttare il nuovo codice sconto eBay: ti basta inserire “PSPRLUG24” al carrello.

GTA 6 è già il gioco più atteso del 2025

Sì, effettivamente non ci sono dubbi: GTA 6 è il grande blockbuster videoludico del prossimo anno. In lavorazione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, punta a portare ancora in alto l’asticella già altissima schizzata con GTA 5, proponendo il ritorno alla stessa ambientazione di Vice City con due protagonisti, un uomo e una donna, che proveranno a conquistare il cuore degli appassionati.

Prenotandolo adesso su eBay ti assicuri innanzitutto di pagarlo ad un prezzo incredibilmente basso rispetto al listino: il venditore ha il 99,2% di feedback positivi e spiega che il gioco sarà in italiano. Soltanto le scritte sulla copertina potrebbero essere in inglese o altra lingua, ma un prezzo che si può pagare per questo sconto pazzesco.

Non perdere dunque altro tempo: aggiungi GTA 6 al carrello, inserisci il codice “PSPRLUG24” e prenotalo a soli 47,99 euro. Il lancio è previsto nel 2025, ma non è ancora stata fissata una data di uscita.