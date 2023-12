GTA 6: prenotalo SUBITO a soli 49,99 euro in occasione limitatissima

Incredibile, ma vero: su eBay è già possibile prenotare GTA 6. E non temere perché si tratta di uno dei rivenditori più famosi e affidabili che ti offre l’opportunità di prenotare la tua copia a soli 49,99 euro e senza dover dare, naturalmente, dei giochi indietro. Il lancio del gioco è previsto nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma perché non portarsi avanti col tempo?

GTA 6: preorder a 49,99 euro, che occasione

GTA 6 è stato presentato questa notte con un discreto anticipo rispetto i piani iniziali di Rockstar Games a causa di un leak che aveva fatto trapelare l’intero primo trailer. Ciò non è bastato a rovinare la festa perché il video, che puoi vedere di seguito, ha già fatto il record di visualizzazioni ed ha certamente catturato l’attenzione per come ci si aspettava.

Oltre ad un comparto tecnico strepitoso, il filmato ci racconta dei due protagonisti, in una sorta di Bonny & Clyde in chiave moderna, del ritorno a Vice City e più in generale nello stato di Leonida, che promette di essere l’ambientazione più grande di sempre nella serie e l’accenno all’anno di uscita: il 2025, per il momento solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Prenotandolo adesso su eBay ti assicuri intanto la tua copia ad un prezzo eccezionale di 49,99 euro contro i 79,99 che vedremo al lancio e naturalmente un gioco con copertina europea e lingua italiana. Insomma, non perdi niente e nel frattempo effettui già il pre-order di quello che sarà il gioco più atteso dei prossimi due anni destinato ancora una volta a rivoluzionare il settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.