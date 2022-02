GTA 6, per le nuove informazioni c'è un percorso ben preciso

Lo sviluppo di GTA 6 è stato confermato ufficialmente sul finire della scorsa settimana, proprio in prossimità della nuova conferenza con gli investitori di Take-Two in cui si è parlato dei risultati finanziari della compagnia nell'ultimo trimestre. Un evento che è diventato naturalmente pretesto per gli azionisti per chiedere maggiori delucidazioni sul nuovo GTA, ma ovviamente le bocche dei vertici della società restano cucite.

GTA 6, nuove informazioni quando sarà il momento giusto

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha spiegato che le etichette della compagnia, come Rockstar Games, decidono sempre come e quando annunciare i loro prodotti in arrivo. Un meccanismo da cui non è esente naturalmente GTA 6:

“Ovviamente gli appassionati devono restare sintonizzati, ci sono molte più informazioni da condividere e Rockstar lo farà in tempo“.

Il tutto è celato dietro il più classico dei “top secret” con nuovi dettagli che saranno svelati soltanto quando gli sviluppatori si sentiranno pronti per farlo. Nel frattempo, il CEO ne approfitta per tracciare gli obiettivi del gioco, che punta a replicare il clamoroso successo del suo predecessore.

GTA 5 ha raggiunto infatti quota 160 milioni di vendite in tutto il mondo: la speranza con GTA 6 è quella di pareggiare se non addirittura superare quel risultato.

“Ogni iterazione per tutti i nostri franchise di successo in questa azienda, tutte hanno sempre fatto meglio di quella precedente. Non sto dicendo che accadrà di nuovo, non sto dicendo che è garantito, ma questo è sicuramente il nostro obiettivo“.

Salvo sorprese, GTA 6 è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e dovrebbe uscire tra il 2023 e il 2024. Stando alle ultime indiscrezioni, il gioco dovrebbe essere ambientato a Vice City e riproporre la formula dei protagonisti multipli.