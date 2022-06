GTA 6: Niko Bellic e Michael De Santa torneranno tra i personaggi?

È di nuovo il momento delle grandi indiscrezioni per GTA 6. Dopo che ieri vi abbiamo parlato della possibile storia e della data di uscita, adesso arriva una nuova voce da un insider solitamente molto affidabile che fa certamente sognare i fan della serie.

Pare infatti che Niko Bellic, protagonista di GTA 4, e Michael De Santa, uno dei personaggi principali di GTA 5, torneranno entrambi nel nuovo capitolo della saga. Non come protagonisti, si intende, ma potrebbero avere un cameo se non addirittura un ruolo particolarmente importante.

GTA 6: torneranno davvero i protagonisti di GTA 4 e 5?

Al momento è tutta un’indiscrezione lanciata da una fonte comunque discretamente affidabile. Il redditor “GTA_VI_Leak” sostiene che Niko Bellic avrà un ruolo da svolgere nella storia di GTA 6:

“Niko Bellic non è mai stato catturato per i suoi crimini. Di tanto in tanto a Liberty City vengono ancora raccontate storie di “The Serb”, molti articoli lo menzionano e c’è persino un documentario nostalgico su di lui“

Niko è stato già menzionato in GTA 5, ma nel prossimo gioco potrebbe ritagliarsi uno spazio più importante:

“Gli eventi di GTA 6 causeranno giganteschi cambiamenti di potere nel mondo criminale e l’indebolimento di quasi tutte le fazioni nel corso della storie spianerà la strada alla crescita della famiglia Von Crastenburg molto rapidamente“.

L’insider ha poi aggiunto che Ned Luke, l’attore di Michael De Santa, starebbe ancora lavorando con Rockstar Games. La motivazione ufficiale è che il personaggio tornerà in qualche modo in GTA Online, ma non è da escludere un’apparizione anche in GTA 6.

“Molto probabilmente la collaborazione riguarda un DLC dedicato a GTA Online, ma è anche molto probabile che possa produrre un film a Vice City (possibile ambientazione di GTA VI, ndr). Potrebbe essere dunque entrambe le cose. Dovremo aspettare e vedere“

Stando alle ultime voci, il nuovo GTA uscirà nel 2024 ma per vederlo in azione dovremo attendere ancora un po’.

