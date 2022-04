GTA 6 avrà una grafica incredibile: il leak di un insider

Il comparto grafico di Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ci farà letteralmente impazzire. Ad assicurarcelo è Chris Klippel di Rockstar Mag, una testata francese specializzata nella copertura di tutto ciò che riguarda le serie dello sviluppatore, da Grand Theft Auto a Red Dead Redemption.

Klippel afferma infatti di aver ricevuto di recente feedback incoraggianti circa la grafica del nuovo capitolo della serie: il motore grafico, chiamato apparentemente RAGE9, sembra essere davvero un engine in anticipo con i tempi, che ci farà definitivamente entrare nella nuova generazione di videogiochi.

Visiblement, la nouvelle version du moteur graphique de #RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour #GTA6 risque d'être assez incroyable. J'ai pu avoir des retours très positifs, on devrait vraiment ne pas être déçu sur ce point. On parle d'un moteur en avance sur son temps. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJ — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) April 22, 2022

L’incredibile grafica di GTA 6: quando potremo vederla in azione?

Ovviamente, il giornalista non ha visto né GTA 6, né una build del nuovo motore grafico di Rockstar Games. Le sue informazioni si basano su conferme ricevute dalle fonti di cui si serve per le sue pubblicazioni, quindi vanno prese decisamente con le pinze.

Ciò nonostante è anche difficile non credere alle parole di Klippel. RAGE, Rockstar Advanced Game Engine, è un motore grafico che ha mostrato grandissime cose già con la sua ultima versione vista in azione con Red Dead Redemption 2. E anche lo stesso GTA 5, nonostante siano passati quasi 10 anni dal primo lancio avvenuto su PS3 e Xbox 360, riesce a difendersi abbastanza bene.

Se pensiamo che Red Dead Redemption 2 è stato sviluppato per PlayStation 4 e Xbox One e non ha ancora ricevuto un aggiornamento next-gen, e nonostante questo è veramente impressionante, viene naturale pensare che GTA 6, che girerà su una versione ancora più aggiornata di questo motore, rappresenterà un ulteriore step successivo dal punto di vista grafico.

Per vederlo in azione però dovremo avere pazienza. Rockstar Games ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro sul gioco, ma se tutto va bene potremo avere un assaggio solo a fine 2022. Altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo.