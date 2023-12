GTA 6: finalmente, ecco quando uscirà il primo trailer

Martedì 5 dicembre quando in Italia saranno le 15. È questo il giorno scelto da Rockstar Games per l’attesissima presentazione del primo trailer di GTA 6, il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto che arriverà a distanza di più dieci anni dal predecessore.

L’annuncio è stato dato con una semplice immagine tramite i canali social della compagnia. Non ci sono ulteriori dettagli se non quello che ci viene restituito dall’immagine stessa, che pare confermare la presenza di Vice City come ambientazione.

GTA 6: cosa sappiamo finora

Ricordiamo che delle poche cose che sappiamo sul nuovo GTA, al netto delle conferme che arriveranno con il trailer di martedì, riguardano la presenza di un presunto doppio protagonista, uno maschile e uno femminile, e di quella che viene già definita come l’ambientazione più grande di sempre nella storia della serie.

Si è parlato di tanto, persino della possibilità di rivedere tutte e tre le location storiche della saga riunite in un unico pacchetto insieme ad un paio di introduzioni inedite, compresa una capitale europea, forse Londra.

Insomma, ha tutte le carte in regola per essere definito il GTA definitivo e un primo assaggio lo avremo tra pochi giorni. Cerchiamo dunque in rosso in calendario la data del 5 dicembre 2023, l’ora sarà quella delle 15 italiane. GTA 6 sta arrivando. Questa volta per davvero.

