GTA 6 e la data di uscita, due ipotesi da Jason Schreier

Rockstar Games ha chiuso la scorsa settimana con la bomba attesa dagli appassionati: la conferma che lo sviluppo di un nuovo Grand Theft Auto è in corso da tempo e procede bene. Sul gioco, che per comodità chiameremo semplicemente GTA 6, non sappiamo ancora molto, soprattutto per quanto concerne il possibile periodo di lancio. Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, si lancia su una scommessa.

GTA 6 uscirà tra il 2023 e il 2024? Possibile

Secondo Schreier, una figura di spicco nell'industria dei videogiochi anche per le inchieste che hanno riguardato diverse aziende del settore, non sarebbe da sorprendersi se Rockstar svelasse definitivamente il titolo già quest'anno con una “falsa” data di uscita fissata a fine 2023, per poi spostare il tutto al 2024.

Spieghiamo cosa intende: esattamente come ha fatto con GTA 5 prima e Red Dead Redemption 2, lo sviluppatore potrebbe scaldare e accendere la curiosità degli appassionati con un primo trailer accompagnato da una data di uscita provvisoria che, con tutte le maggiori probabilità del caso, verrà spostata ad un periodo successivo.

Al momento, non è chiaro a che punto sia effettivamente lo sviluppo, ma quello che filtra da Rockstar Games suggerisce effettivamente che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sperare in una data di uscita e il periodo compreso tra il 2023 e il 2024 è da considerarsi abbastanza verosimile.

È lecito attendersi che la compagnia possa svelare le prime informazioni su GTA 6 già quest'anno che, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere ambientato a Vice City e proporre nuovamente un format con più protagonisti giocabili. Per il periodo di lancio però è presumibilmente bene avere molta pazienza.