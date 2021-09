Sembra un déjà vu, ma GTA 5 è davvero pronto ad uscire su una piattaforma di gioco di nuova generazione. Al PlayStation Showcase di ieri, Sony ha presentato il trailer ufficiale della versione next-gen di Grand Theft Auto 5 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La data d'uscita ufficiale è fissata a marzo 2022, non manca quindi molto per l'ennesima versione del capolavoro open world di Rockstar Games. Il filmato mostra le principali novità in arrivo con la versione remastered, ovvero un comparto tecnico/grafico migliorato e alcuni cambiamenti minori nella guida dei veicoli e – in modalità storia – nel passaggio da un personaggio all'altro.

L'arrivo del gioco su console next-gen dovrebbe garantire un'esperienza più fluida e reattiva, con caricamenti ben più rapidi sia in modalità storia che Online. GTA Online è il vero punto di forza di GTA 5 e consente a Rockstar Games di vendere milioni di copie ogni anno. Il successo dell'ultimo open world malavitoso dura da ben 8 anni, il day-one su PS3 e Xbox 360 risale al 17 settembre 2013.

Videogames