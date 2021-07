Il noto modder JulioNBC ha sviluppato una nuova mod per GTA 5, che permette al giocatore di interpretare Godzilla, Mecha Godzilla e King Kong. Già in passato l'utente si è divertito ad inserire supereroi e personaggi vari all'interno di Los Santos, con tanto di abilità e superpoteri.

Tramite questa nuova mod si possono sfruttare le capacità di scalata di King Kong per ararmpicarsi sui grattacieli più alti, mentre Godzilla distrugge tutto utilizzando la sua onda d'urto nucleare e il respiro atomico.

Per installare la mod su GTA 5 occorre – per adesso – iscriversi al patreon di JulioNIB e procedere al download, ma il modder ha già annunciato che la versione finale sarà disponibile per tutti in maniera del tutto gratuita.

Videogames