Grosso quanto una moneta rende ogni dispositivo WIFI, tu ora e subito

Questo dispositivo ti potrebbe sembrare un micro ricevitore USB e nonostante funzioni un po' come quello, in realtà rende ogni tuo dispositivo WiFi. In che senso? Se hai il computer che ancora richiedere il collegamento ethernet per navigare online, con questo non hai più limiti.

Rivoluzioni qualunque dispositivo in una mossa spendendo il minimo, 16,99€ se approfitti al volo della promozione su Amazon. Non solo risparmi ma levi tutti quei cavi che rendono disordinate casa e scrivania.

Dispositivo WiFi a portata di mano con questo prodottino TP Link

Non te l'ho detto prima ma si tratta di un prodotto TP Link quindi sulla sua qualità puoi andare proprio sul sicuro. Piccolissimo come una moneta, non occupa assolutamente spazio. Allo stesso tempo, però, ti apporta una comodità che supera ogni limite. Infatti ti permette di trasformare un qualsiasi prodotto in un dispositivo WiFi.

Funziona con qualunque prodotto che monti un sistema Windows o MacOS quindi non porti limiti.

Lo colleghi e in un secondo entra in funzione, dopodiché registri la connessione come fai di solito ossia la selezioni e inserisci la password.

Nessun compromesso per viaggiare online a velocità massima e senza più avere i cavi che sono seminati per casa o ti impediscono di chiudere le porte.

16,99€ per riceverlo a casa in uno o due giorni