Grigliate facili e senza fumo? Il barbecue a gas ad un prezzo da urlo!

Quello che desideri è preparare grigliate perfette, senza stress e con il massimo del gusto? Allora il barbecue a gas Barbercook Spring 2002 è l’alleato perfetto per te, e ti permette di trasformare ogni pranzo all’aperto in un piccolo evento.

Compatto ma potente, questo barbecue è pensato per offrirti prestazioni da vero grigliatore, anche se non hai molto spazio. Il cuore del Barbercook Sping 2002 sono i suoi due bruciatori in acciaio inox, regolabili in modo indipendente, che ti permettono di gestire facilmente la cottura di diversi cibi nello stesso momento: potrai preparare la carne da una parte ad esempio e il pesce e le verdure dall’altra.

Il tutto con accensione rapida e senza complicazioni, grazie al sistema di accensione piezoelettrica.

La sua griglia in ghisa smaltata distribuisce il calore in maniera uniforme, e trattiene la temperatura alla perfezione, così puoi dire addio alle cotture a metà. E con il coperchio con termometro integrato avrai il pieno controllo anche per le cotture indirette o più lente, tipo per il pulled pork o per delle costine da leccarsi i baffi.

Non mancano elementi pratici: i ripiani laterali pieghevoli ti danno spazio extra quando serve, ma puoi richiuderli per risparmiare spazio dopo l’uso. Sotto c’è anche un comodo ripiano inferiore per bombola e accessori. E grazie alle ruote, spostarlo è semplicissimo.

Il design è moderno, essenziale e pensato per durare nel tempo. In più, è facile da pulire, con non dovrai perdere tempo dopo averlo utilizzato. Che tu abbia un balcone, una terrazza o un piccolo giardino, con questo barbecue sarai sempre pronto a fare delle grigliate da leccarsi i baffi. Al momento su Ebay è venduto al prezzo straordinario di 194,85 euro grazie al codice sconto EUROART2025. Non lasciartelo scappare e acquistalo subito!