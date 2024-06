Griglia elettrica Optigrill Rowenta: sconto BOMBA del 17%

Vorresti fare delle grigliate insieme ai tuoi amici ma non hai abbastanza spazio in giardino per poter mettere un barbecue? Vorresti un prodotto che possa cuocere in maniera veloce ed uniforme bistecche e spiedini? Bene, in tal caso, non puoi lasciarti scappare questa occasione imperdibile che oggi ti propone Amazon: acquista subito questa eccezionale griglia elettrica Optigrill Rowenta 6 programmi, in super offerta (a tempo) a soli 109 euro circa invece di 133 euro.

Ebbene si, approfittando subito dello sconto davvero ottimo del 17%, potrai avere questa griglia al prezzo così conveniente. Inoltre, se sei un cliente abbonato da Amazon Prime, potrai usufruire di molti altri vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questa eccezionale griglia elettrica, è caratterizzata dalla presenza della tecnologia “Cottura automatica con sensori“, grazie alla quale sarà rilevato immediatamente il numero di pezzi posti sulla griglia e il loro spessore, in questo modo verrà regolata la temperatura e il tempo di cottura in modo automatico.

In base alle tue esigenze e al cibo che andrai a cuocere, avrai la possibilità di scegliere tra 6 programmi di cottura (Hamburger, Carne rossa, Sandwich, Salsiccia, Pesce, Pollame), in modo tale da poter adattare, anche in questo caso, la temperatura a qualsiasi tipo di alimento e cuocerlo come preferisci.

Potrai tenere sotto controllo l’avanzamento della cottura grazie all’indicatore di cottura: giallo per cottura al sangue, arancione per cottura media e rosso per una carne ben cotta. Facilissima da pulire grazie alle piastre antiaderenti in alluminio pressofuso e il vassoio raccogli grassi extra large, lavabili in lavastoviglie, acquista subito questa imperdibile griglia elettrica Optigrill Rowenta 6 programmi!