Da diversi giorni si è deciso di introdurre – anche in Italia – l'utilizzo del famigerato “Green Pass“. Abbiamo realizzato un video a riguardo in cui vi spieghiamo cos'è, come funziona, come si ottiene e quando si adopera.

Green Pass: un potente strumento, ecco come si scarica

Stiamo parlando della famigerata “certificazione verde”, ossia una carta (digitale e non) che permette di accedere ai servizi, bar, palestre, ristoranti, etc. Viene rilasciata dopo aver fatto una dose (o due, preferibilmente) del vaccino anti-Covid (sia esso Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna o Astrazeneca).

Si può scaricare dall'app IO dei servizi pubblici, dal software Immuni o dal sito del Ministero della Salute. Ecco i link:

IO iOS: https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835

IO Android: https://play.google.com/store?gl=IT&utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=Dec2020&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-EDR-emea-it-1001280-Med-hasem-py-Evergreen-Dec2020-Text_Search_BKWS-test_ctrl_ca|ONSEM_kwid_43700008131450386&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTItKc1DZC0No2_08W58BzYtMyPK-7rtGvw7X1x1pDtBTM2GyCr8gwaAp6aEALw_wcB

Immuni iOS: https://apps.apple.com/it/app/immuni/id1513940977

Immuni Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.immuni&hl=it&gl=US

Sito Ministero della Salute: https://www.dgc.gov.it/web/

Cosa si può fare con questo documento?

In primo luogo sappiate che sarà obbligatorio dal 6 agosto. In seconda istanza, permetterà di accedere a: bar, ristoranti, osterie, pub (tutti al chiuso). Servirà per assitere a spettacoli aperti al pubblico, ad eventi e competizioni legate al mondo dello sport o accedere a musei e luoghi di cultura.

Si potrà andare al cinema, a teatro, alle sagre di paese, in palestra, in piscina, alle fiere e ai congressi, nonché ai centri benessere, centri termali, parchi di divertimento, circoli sociali, ricreativi e associazioni private e non.

Nessuna buona nuova per le discoteche: resteranno chiuse per tutta la stagione a causa dell'aumento dei contagi da variante Delta del CoVid-19.

