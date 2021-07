Sta diventando convinzione popolare che, per avere il Green Pass, serva necessariamente uno smartphone e una connessione a Internet. Niente di più sbagliato: il certificato verde, che fra qualche giorno sarà fondamentale per accedere ad alcune attività, puoi ritirarlo anche attraverso canali fisici, in diversi modi. Ecco come fare.

Green Pass senza smartphone e Internet: come fare

Su questo tema, le FAQ presenti sul sito del Governo sono chiarissime:

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Quindi, se non possiedi uno smartphone (o magari qualcuno che conosci non ce l'ha e non ne fa uso), puoi richiedere il tuo Green Pass anche dal medico di base, dal pediatra o in farmacia.

Certo, i canali digitali restano i più comodi: veloci e semplici da usare, non si può dare per scontato che tutti abbiano uno smartphone oppure l'accesso a Internet. Con queste alternative, la certificazione verde è per tutti, davvero.

