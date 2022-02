Green Pass, obbligo vaccinale e multe: tutte le novità attive da oggi

Con l'avanzare della variante Omicron e con l'aumento dei contagi, in questi giorni abbiamo assistito ad alcuni cambi di colore per diverse Regioni d'Italia. Ecco perché lo stato di emergenza Covid-19 è stato prorogato insieme ad altre normative alle quali se ne aggiungono di nuove relative a Green Pass, obbligo vaccinale per gli over 50 e relative multe in caso di inadempienza e viaggi. Scopriamo insieme tutte le novità in vigore da oggi, 1° febbraio 2022.

Green Pass e obbligo vaccinale: ecco cosa cambia

L'obbligo delle mascherine anche all'aperto è scaduto il 31 gennaio 2022. Tuttavia il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogarlo fino al 10 febbraio. In questo modo sarà possibile monitorare la situazione dei contagi e stabilire se il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si potrà allentare questa regola. Come ha fatto notare ieri Garavaglia, ministro della Lega, sarebbe difficile far rispettare il distanziamento sociale anche ai ragazzi, visto che in prima battuta si era pensato di prorogarla fino a metà febbraio. E con il Green Pass?

Iniziamo prima col ricordarvi che da oggi scatta l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50, fatta eccezione per coloro che ne sono esenti causa motivi medici certificati. In questo modo tutti avranno il Green Pass. Sarà così molto facile per l'Agenzia delle Entrate, attraverso un controllo incrociato nei sistemi, individuare chi non ha rispettato tale normativa. In sostanza, chi non si è vaccinato sarà sanzionato con una multa pari a 100 euro.

Obbligo del Green Pass anche sul posto di lavoro per gli over 50. In questo caso, chi sarà scoperto al lavoro senza certificazione verde riceverà una multa che potrà variare dai 600 ai 1.500 euro. Per quanto riguarda i lavoratori under 50 non c'è l'obbligo vaccinale, ma dovranno avere con sé Green Pass, ottenuto anche con tampone.

Inoltre, ricordiamo che da oggi per molti italiani che ancora non si sono ancora sottoposti alla terza dose scadrà la validità del Green Pass. Potrete verificare se non è più valido consultando la data indicata sul documento stesso. Chi invece ha completato tutte le dosi o è guarito dal Covid-19 ottiene la certificazione verde illimitata.

Viaggi e discoteche

Continuano i corridoi turisti Covid-19 free. Si tratta di tutti i luoghi definiti sicuri compresi viaggi turistici presso strutture ricettive certificate le cui misure di sicurezza sanitarie sono garantite. Possono viaggiare solo coloro che sono dotati di Green Pass e che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti completamente dal Coronavirus.

Sono stati aggiunti anche altri Paesi e la proroga sarà valida fino al 30 giugno 2022:

– Aruba

– Cuba

– Egitto (Sharm el-Sheikh e Marsa Alam)

– Maldive

– Mauritius

– Oman

– Polinesia francese

– Repubblica Dominicana

– Seychelles

– Singapore

– Thailandia (Isola di Phuket)

– Turchia

Anche se scade oggi l'obbligo di chiusura, se tutto rimarrà invariato così com'è, la riapertura delle discoteche è prevista per il 10 febbraio 2022. Non sono mancate le polemiche arrivate da diverse associazioni di categoria tra cui quella di Gianni Indino, presidente del Silb dell'Emilia-Romagna: