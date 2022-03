Green Pass: perché da aprile dovrai comunque averlo sullo smartphone

Finalmente sembra d'intravvedere una luce in fondo all'oscuro tunnel. Infatti, proprio qualche giorno fa il Governo Draghi ha dato il via a un processo di regolamentazione che porterà l'Italia a uscire dallo stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19. Nonostante ciò, dal 1° aprile si dovrà comunque disporre del Green Pass su smartphone o nel formato cartaceo.

È vero, sono già passati più di due anni dal giorno in cui ci siamo ritrovati, con sorpresa, obbligati a casa. I contagi di quella che sembrava inizialmente essere solo una potente influenza hanno iniziato ad aumentare a vista d'occhio e le morti con loro. Perciò si è visto necessario procedere con l'attuazione di una fase di emergenza, per arginare ciò che in tutto il mondo stava sfuggendo di mano: il Coronavirus.

In questi giorni, soprattutto grazie alla campagna vaccinale dei mesi scorsi, le cose stanno migliorando, anche se i contagi continuano a correre nel Paese. Tuttavia, le dosi di vaccino e la prudenza degli ultimi tempi sembrano aver portato i loro frutti. Nondimeno, anche se usciremo dall'emergenza sanitaria, il Green Pass sarà ancora necessario, ma potrete inserirlo nel wallet se avete un iPhone. Scopriamo insieme in quali casi la certificazione verde sarà ancora obbligatoria.

Casi in cui il Green Pass sarà necessario dal 1° aprile 2022

Fine dello stato di emergenza sanitaria non è sinonimo di “liberi tutti”. L'allentamento delle misure di sicurezza, previsto dal nuovo DPCM, introduce una serie di libertà volte a far rientrare il Paese in una condizione molto più simile alla normalità precedente la pandemia da Covid-19. Ecco perché comunque dal 1° aprile 2022 in alcuni casi sarà necessario avere con se su smartphone o in formato cartaceo il Green Pass.

Si parte dai luoghi di lavoro dove non sarà più necessario il Green Pass Rafforzato, bensì quello normale. Questo obbligo, con ogni probabilità, dovrebbe concludersi con la fine di aprile e quindi essere abolito a maggio 2022. Sono inclusi in questa fascia sia i lavoratori che operano in strutture pubbliche, sia coloro che lavorano nel settore scolastico.

A partire dal 1° aprile 2022 anche tutti i cittadini che lavorano in bar, ristoranti, piscine, palestre, cinema e teatri potranno avere il solo Green Pass normale e non quello rafforzato. Il termine ultimo, anche per loro, sarà il 30 aprile 2022. Da maggio in poi, salvo imprevisti o virate improvvise, non sarà più necessaria la certificazione verde.

Comunque, tutti coloro che vorranno visitare parenti o amici ricoverati in ospedali, hospice e RSA non potranno separarsene a breve. Infatti, dovranno esibire il Green Pass fino al 31 dicembre 2022.