Su Amazon sono spuntati dei tamponi rapidi fai da te, economici e in pacchi da 5. La domanda che tutti si pongono è: questo prodotto è valido per ottenere l'ambito Green Pass? Facciamo chiarezza.

Green Pass: il tampone rapido di Amazon basta?

Fra pochissimo sarà necessario averlo per molte attività, la corsa a ottenere il Green Pass è partita. Non solo con il vaccino, si può ottenere anche con un test negativo (va bene anche rapido) ottenuto nelle precedenti 48 ore.

Per questo, sono parecchi nelle ultime ore a chiedersi se – il tampone rapido che si può comprare su Amazon – sia sufficiente per ottenere l'ambito pass.

La risposta, sebbene non sia stata chiarita in modo inequivocabile, è abbastanza ovvia: no, un test rapido fatto a casa, comprato online o offline, non è sufficiente per ottenere il Green Pass. Non va bene nemmeno quello acquistato su Amazon.

Il motivo è semplice, i test validi sono quelli effettuati da operatori professionisti, che poi trasmettono il risultato al Sistema Sanitario Nazionale e ti permettono – in caso di esito negativo – di ottenere il Green Pass.

Sarebbe impossibile, e poco sicuro, fare affidamento su un tampone rapido fai da te: la possibilità di sbagliare è elevata e ci sarebbe anche il rischio di contraffarlo in qualche modo. I prodotti di questo tipo, che puoi comprare e usare in casa, sono ottimi solo se vuoi toglierti un dubbio: dopo aver visto il risultato, il secondo passo è quello di contattare immediatamente dei professionisti, in caso di positività.

