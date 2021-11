Grazie a Xiaomi la tua scrivania RINASCE: prodotto BOMBA

Una scrivania buia e tetra è orribile non soltanto a vedersi ma anche per te. Infatti avere uno spazio di lavoro illuminato a dover è tutt'altro che uno sfizio, ma bensì una necessità a cui non puoi rinunciare. Se ricadi in quella categoria di persone che utilizza la luce di monitor come unica fonte di luminosità, per fortuna ho l'offerta che fa al caso tuo. La Xiaomi Mi Computer monitor Light Bar è in promozione su Amazon a soli 37,99€ e non può che stupirti.

Elegante e di qualità ha un sacco d'impostazioni che pensa un po', regoli con una fantastica rotellina che metti sulla scrivania.

Senti a me, non perderti questa offerta visto che le spedizioni sono pure gratuite e veloci con Prime.

Xiaomi Mi Computer Light Bar: un prodotto, mille possibilità

Si attacca al tuo monitor mediante una pedana con attacco magnetico e poi con un semplice cavo USB la metti in funzione. Semplicissimo vero? Nonostante questa sua caratteristica, la Xiaomi Light Bar ti sorprende ripetute volte.

Infatti arriva a casa tua con il suo telecomando dalla forma ovale che ti fa modificare di tutto e di più. Non solo adatti la luminosità alle tue esigenze ma puoi finanche variare la temperatura per un'esperienza senza precedenti.

La luce è posizionata in modo tale che non ti dia mai fastidio ma che illumini a dovere ciò di cui hai bisogno. In più non occupa spazio, il che è un valore aggiunto.

Acquista subito questo prodotto Xiaomi su Amazon a soli 37,99€ e non potrai che ringraziarmi. Le spedizioni sono assolutamente gratuite con Prime. Non hai ancora un abbonamento? Puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita