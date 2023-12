Grand Theft Auto V per PS5 è in SCONTO!

È solo passato qualche giorno dall’annuncio di Grand Theft Auto VI: uno dei giochi più attesi di sempre. E Amazon ha ben pensato di regalare ai fan della saga un ottimo sconto per l’ultimo capitolo. Grand Theft Auto V per PS5 crolla infatti a 25,99€: uno sconto del 37%!

Grand Theft Auto V: il videogioco che ha fatto la storia

La modalità Storia di GTA V offre un’epica avventura nella vivace e pericolosa Los Santos. Vestirai i panni di tre protagonisti: Michael, Franklin e Trevor, coinvolti in eventi che cambieranno le loro vite in modo irrevocabile. La versione PS5 di GTA V presenta una grafica migliorata, rendendo Los Santos ancora più realistica e dettagliata. Personaggi più espressivi e effetti speciali spettacolari arricchiscono l’esperienza. I tempi di caricamento sono drasticamente ridotti, garantendo un’immersione istantanea nell’azione. Questa versione, con la sua grafica avanzata, caricamenti più rapidi e miglioramenti, è un must per i fan. Se non hai ancora provato GTA V, questa è l’occasione perfetta. Grand Theft Auto Online, poi, è un mondo online dinamico e in evoluzione continua, permettendoti di esplorare Los Santos e Blaine County, partecipare a gare, rapine e altro, o semplicemente socializzare con amici. In Grand Theft Auto Online, i giocatori possono partecipare a una vasta gamma di attività, tra cui gare, rapine, attività competitive e attività sociali. La versione PS5 di GTA Online presenta miglioramenti coinvolgenti. I veicoli offrono una guida più fluida e realistica, mentre la selezione della carriera consente una personalizzazione completa. Il nuovo menu è intuitivo e facile da utilizzare, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

Se non l’hai mai fatto, non perdere quest’opportunità per giocare a uno dei titoli che ha fatto la storia del videogioco. Acquista Grand Theft Auto V per PS5 a soli 25,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.