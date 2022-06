Gran Turismo, il film è ufficiale: data di uscita e dettagli sulla trama

Sony ha annunciato ufficialmente che è iniziata la produzione di un film ispirato al franchise di Gran Turismo. Lo riporta in esclusiva Deadline, che fornisce anche i primi dettagli sul progetto.

Come anticipato, a dirigere la pellicola ci sarà Neill Blomkamp, già regista di film del calibro di Demonic, Chappie, Elysium e District 9, con la produzione affidata agli studi Sony di Colombia Pictures. Jason Hall, che ha scritto la sceneggiatura di American Sniper, si occuperà del soggetto. L’uscita nelle sale è prevista l’11 agosto 2023.

Film di Gran Turismo: i dettagli sulla trama

Sony ha fornito anche una prima sinossi della pellicola:

“Basato su una storia vera, il film è la storia della realizzazione dei desideri di un giocatore adolescente di Gran Turismo le cui abilità di gioco gli hanno permesso di vincere una serie di competizioni Nissan che lo hanno portato a diventare un vero pilota professionista di auto da corsa“.

Non ci sono altre informazioni, ma ciò suggerisce che il film potrebbe essere basato sul concorso GT Academy, organizzato da Nissan e Sony tra il 2008 e il 2016 dando la possibilità ai vincitori di partecipare al programma di sviluppo dei piloti della casa giapponese.

In tal senso, una delle storie di maggior successo è quella del pilota britannico Jann Mardenborough: dopo aver vinto il concorso nel 2011, è riuscito a diventare un pilota professionista gareggiando nelle serie GP3, nella 24 Ore di Le Mans e nella serie giapponese Super GT.

Gran Turismo si aggiunge dunque alla ormai lunga lista di franchise PlayStation che si apprestano ad approdare sul piccolo e sul grande schermo. Di recente, è stata confermata la produzioni di serie TV ispirate a God of War e Horizon, che verranno rispettivamente distribuite su Amazon Prime Video e Netflix.

A gennaio, abbiamo visto il lancio del film di Uncharted, con Tom Holland nei panni del protagonista. A inizio 2023 è invece previsto il debutto della serie TV di The Last of Us, realizzata in collaborazione con HBO (Il Trono di Spade) e con Craig Mazin, creatore di Chernobyl.

