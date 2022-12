Gran Turismo 7 per PS5 al minimo storico su Amazon (45€)

Le corse sono cose serie. Il leggendario titolo di corse per Play Station ha raggiunto in questo ore il nuovo minimo storico su Amazon: a soli 44,99 euro ti porti a casa l’ultimo Gran Turismo 7 per PS5 nella versione Standard Edition.

L’uscita datata al 4 marzo, a un prezzo di lancio di 79,99 euro. Sono trascorsi sei mesi da allora, sei mesi di nuove sfide, nuove auto, nuovi circuiti, ma il succo rimane sempre quello alla fine: Gran Turismo è stato, è e resterà un gioco inimitabile. O insuperabile, dipende dai punti di vista.

Gran Turismo 7: un gioco speciale (e il prezzo altrettanto)

Gran Turismo ha un’aurea magica attorno a sé. Tantissimi ragazzi che oggi hanno 30 o 40 anni sono cresciuti a pane e Gran Turismo. Tanti altri negli ultimi anni lo hanno amato da subito, nonostante non lo avessero visto nascere e crescere. È uno di quei pochi videogiochi che ti fanno restare sul divano durante tutte le festività di fine anno. Il primo giorno dell’anno ti alzi e la prima cosa che fai non sono gli auguri ai tuoi genitori, ma la prova di una patente (e fino a quando non vinci l’oro rimani lì, senza sentire ragioni, anche se nel frattempo è arrivata l’ora di pranzo).

Insomma, è un gioco speciale. Oggi ancora di più, grazie allo sconto del 44% che ti fa risparmiare oltre 35 euro sul prezzo di listino. E non preoccuparti anche se trovi scritto che arriva a casa tua tra il 30 dicembre e il 4 gennaio: in questi casi è la prassi, Amazon però te lo farà recapitare a casa forse anche prima di Natale. Poi, detto tra noi, giorno più giorno meno non fa tanto la differenza, anche perché poi la tua vita sociale di fatto non esisterà più.

Metti ora in carrello Gran Turismo 7 a soli 44,99 euro e fai l’affare del giorno. Fai presto però, perché come te ci sono tanti altri che lo vorrebbero acquistare a questo prezzo (e non hanno tutti i torti).

