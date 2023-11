Gran Turismo 7 in MEGA SCONTO (-58%) per il Cyber Monday Amazon

Preparati a sfrecciare in pista grazie al Cyber Monday di Amazon perché Gran Turismo 7 è in offerta ancora solo per oggi a 29,97 euro: un prezzo incredibile per un prodotto di questo genere. La versione indicata è quella per PS4, ma puoi giocarlo anche su PS5 ed effettuare l’update gratuito alla versione di ultima generazione. Insomma, è un vero affare.

Gran Turismo 7 in offerta per il Cyber Monday

Gran Turismo 7 ti offre un’esperienza di guida senza precedenti grazie al ritorno della mitica modalità GT Simulation. Acquista le tue auto preferite, mettile a punto e immergiti in una campagna per giocatore singolo appagante, sbloccando nuove vetture e affrontando sfide sempre più impegnative. Se sei un amante della competizione diretta, perfeziona le tue abilità e gareggia nella frenetica modalità Sport.

Con una selezione di oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 offre un dettaglio di guida senza precedenti. Sperimenta la sensazione di guidare auto classiche e moderne supercar su oltre 90 tracciati, incluso un mix di circuiti classici della storia di GT, il tutto con condizioni climatiche dinamiche che aggiungono ulteriore sfida e realismo.

Il tempo stringe e questa offerta è valida solo per oggi. Non perdere l’occasione di vivere la corsa virtuale al massimo livello. Acquista Gran Turismo 7 a soli 29,97 euro durante il Cyber Monday su Amazon e preparati a un’esperienza di guida straordinaria che ti terrà incollato al tuo schermo.

